Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.06 18:29

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил Валентину Владимировну Терешкову с юбилеем.— Воспитанники детского приюта КБР и юные автоинспекторы провели совместную акцию «Сложности перехода» в Майском р-не. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД, капитан полиции).— Депутат Госдумы РФ от политической партии «Единая Россия» Ирина Марьяш встретилась с жителями селения Красноармейское Терского района.— Правительство РФ утвердило правила, позволяющие сократить сроки перевода средств материнского капитала для приобретения жилья.