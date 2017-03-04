Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.03 18:25
— ГУ МЧС РФ по КБР: Число погибших в горах КБР выросло до четырех человек.
— В связи с гибелью людей под лавиной в Приэльбрусье, по поручению Главы КБР Юрия Кокова на месте работает правительственная комиссия.
— Курорт «Эльбрус» вошел в двадцатку национального рейтинга туристических брендов.
— В Нальчике стартовал проект «Тренд — здоровье». (ЗАПИСЬ: Анжела Канокова — гл.спец. Управления ФСипМ г.о.Нальчик)
— Детская академия творчества «Солнечный город» проводит открытую олимпиаду школьников по математике.