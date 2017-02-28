Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.28 18:31
— Сегодня Парламент КБР принял изменения в бюджет на текущий год.
— В министерстве экономического развития КБР сегодня состоялась коллегия. (ЗАПИСЬ: Б.Рахаев)
— Кабардино-Балкария представила в Сочи экспозицию товаров народного потребления агропромышленных предприятий республики
— Инвестфорум «Сочи-2017»: степень проработки проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на ТВМК находится на высоком уровне.
— Сегодня Молодежный центр КБР совместно с «Институтом гражданских инициатив» провел интенсив-семинар. (ЗАПИСЬ: Р.Гериев)
— Профессионалы поварского дела соревнуются сегодня на одной из площадок регионального чемпионата рабочих профессий в Нальчике.