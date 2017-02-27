Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.27 18:27

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков и директор АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа»Рената Шюшайте подписали соглашение о сотрудничестве.— Сегодня в Сочи состоялось пленарное заседание, где КБР представит инвестиционные проекты.— Сегодня на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Глава КБР Юрий Коков посетили экспозицию «Сделано на Кавказе».— На 60 году жизни скончался заместитель министр курортов и туризма КБР Улаков Юсуп Шамшудинович.— Сегодня стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. (ЗАПИСЬ:М.Коков, заместитель руководителя координационного центра WorldSkills Russia КБР).