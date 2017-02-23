Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.22 18:31

— Сегодня в Доме правительства КБР состоялось внеочередное совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.(ЗАПИСЬ: заместитель министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов.)— Министерство природных ресурсов и экологии КБР приняло решение о материальном стимулировании охотников, отстреливающих диких животных.— Автоинспекторы КБР провели акцию возле родильных домов Нальчика. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД, капитан полиции).— В Нальчике завершились всероссийские соревнования по мас-рестлингу «Кубок Кавказа — 2017».