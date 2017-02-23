Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.22 18:31
— Сегодня в Доме правительства КБР состоялось внеочередное совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР. (ЗАПИСЬ: заместитель министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов.)
— Министерство природных ресурсов и экологии КБР приняло решение о материальном стимулировании охотников, отстреливающих диких животных.
— Автоинспекторы КБР провели акцию возле родильных домов Нальчика. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД, капитан полиции).
— В Нальчике завершились всероссийские соревнования по мас-рестлингу «Кубок Кавказа — 2017».

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.23 18:36

— Республикэм и Оперативнэ штабымрэ терроризмым пэщ1этынымк1э комиссэмрэ я зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.02.23 18:32

— КъМ-ны терроризмге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды.

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