Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.21 18:30

-Сегодня Глава КБР Юрий Коков встретился с членами регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

(Глава КБР-Ю.Коков.)

— Сегодня, в Международный день родного языка, ИПК КБГУ провели образовательную акцию. (ЗАПИСЬ: Н.Ковыляева, секретарь ИПК).

— Глава КБР Юрий Коков выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

— Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района. (ЗАПИСЬ: А. Килярова руководитель пресс-службы р-на.)

— Мария Кучина выиграла чемпионат России.