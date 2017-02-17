Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.17 18:24

— Кабардино-Балкария из федерального бюджета получит более восьми миллионов рублей на обустройство мест массового отдыха граждан.— Сегодня в Нальчике прошла коллегия Министерства культуры КБР. (ЗАПИСЬ: Мухадин Кумахов).— Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает 9 школа Нальчика. (ЗАПИСЬ: Инна Коскина)— Администрация г.Нальчика предупреждает об участившихся случаях незаконной деятельности посторонних лиц, представляющихся работниками муниципалитета.— Сегодня Нальчикский «Спартак» сразится с представителем премьер-лиги — «Уралом» из Екатеринбурга.