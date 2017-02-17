Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.17 18:24
— Кабардино-Балкария из федерального бюджета получит более восьми миллионов рублей на обустройство мест массового отдыха граждан.
— Сегодня в Нальчике прошла коллегия Министерства культуры КБР. (ЗАПИСЬ: Мухадин Кумахов).
— Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает 9 школа Нальчика. (ЗАПИСЬ: Инна Коскина)
— Администрация г.Нальчика предупреждает об участившихся случаях незаконной деятельности посторонних лиц, представляющихся работниками муниципалитета.
— Сегодня Нальчикский «Спартак» сразится с представителем премьер-лиги — «Уралом» из Екатеринбурга.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.17 18:27

— Ц1ыхухэм куэду зыщагъэпсэху щ1ып1эхэр зэ1узэпэщ щ1ыным теухуауэ федеральнэ бюджетым къыхэк1ыу субсидиехэр щ1ыналъэхэм трагуэшэнущ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.02.17 18:27

— КъМ-ны маданият министерствосу 2016-чы ж кёрюмдюлерин чыгъаргъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.17 18:24

— Кабардино-Балкария из федерального бюджета получит более восьми миллионов рублей на обустройство мест массового отдыха граждан.

Подробнее