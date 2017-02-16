Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.15 18:24

— В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Ю.А.Кокова и руководителя Росреестра В.В.Абрамченко.— Юрий Коков на своей странице в Instagram отметил мужество и героизм воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.— Сегодня — 28-ая годовщина вывода войск из Афганистана. (ЗАПИСЬ: Б. Белимготов — руководитель КБ региональной организации «Ветеран»).— Сегодня Международный День детей, больных раком. (ЗАПИСЬ: Мила Тиашижева-Качлаева)— В эти минуты в молодежном МФЦ КБР вручают национальную гармонику Анзору Боготову. (ЗАПИСЬ: К.Кунижева, начальник отдела добровольчества и волонтерства центра).