Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.14 18:25
— Прокуратура КБР подтвердила нарушения экологического законодательства в Майском районе.
— КБР получит 224 тысячи рублей на выплату стипендий Правительства Российской Федерации.
— В ГУ МЧС России по КБР состоялся круглый стол. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, ведущий специалист пропаганды по связям с общественностью).
— Сегодня Общество книголюбов КБР провело мероприятие, приуроченное к Международному Дню дарения книги. (ЗАПИСЬ: Н.Шишкарева, председатель общества).
— «Спартак- Нальчик » сегодня сыграет с питерским «Зенитом-2» .