Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.14 18:25

— Прокуратура КБР подтвердила нарушения экологического законодательства в Майском районе.— КБР получит 224 тысячи рублей на выплату стипендий Правительства Российской Федерации.— В ГУ МЧС России по КБР состоялся круглый стол. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, ведущий специалист пропаганды по связям с общественностью).— Сегодня Общество книголюбов КБР провело мероприятие, приуроченное к Международному Дню дарения книги. (ЗАПИСЬ: Н.Шишкарева, председатель общества).— «Спартак- Нальчик » сегодня сыграет с питерским «Зенитом-2» .