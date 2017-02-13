Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.13 18:32
— В КБР стартовало профилактическое мероприятие «Перевозчик» .(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)
— Сегодня 13 февраля отмечается Международный день Радио.
— Сегодня на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр.
— Молодежный многофункциональный центр Кабардино-Балкарии сегодня запустил постоянный пункт приема благотворительных пожертвований. (Руководитель проекта- Р. Гериев.)
— Спортивные секции и клубы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии будут объединены в единую организацию.