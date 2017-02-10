Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.10 18:28
— Сегодня в Кабардино-Балкарии проходит День Республики Дагестан.
— В КБГУ уже прошёл круглый стол в рамках в Кабардино-Балкарии Дней республики Дагестан (Глава КБР-Ю.Коков.)
-Подписано Соглашения о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.(Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан -С.Ахмедов.)
— Филиалу ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» исполняется 60 лет . (Корреспондент ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария»-К.Аванесова.)

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.10 18:30

-«Дагъыстэным и щэнхабзэм и махуэхэм» хиубыдэу зэ1ущ1э зыбжанэ КъБ-м щок1уэк1.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.02.10 18:29

— Юрий Коков бла Рамазан Абдуллатипов тюбешгендиле

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.10 18:28

— Сегодня в Кабардино-Балкарии проходит День Республики Дагестан.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.10 16:25

-«Дагъыстэным и щэнхабзэм и махуэхэр» КъБ-м щок1уэк1.

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