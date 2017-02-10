Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.10 18:28

— Сегодня в Кабардино-Балкарии проходит День Республики Дагестан.— В КБГУ уже прошёл круглый стол в рамках в Кабардино-Балкарии Дней республики Дагестан (Глава КБР-Ю.Коков.)-Подписано Соглашения о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.(Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан -С.Ахмедов.)— Филиалу ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» исполняется 60 лет . (Корреспондент ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария»-К.Аванесова.)