Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.09 18:31

— Сегодня и завтра в Кабардино-Балкарии впервые пройдут Дни культуры Республики Дагестан.— В КБГУ сегодня вспоминали доктора биологических наук, член-корреспондента РАН, основателя и первого директора Института горных территорий РАН А.К. Темботова.— Ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем защитника Отечества. (ЗАПИСЬ: А. Тарим.)— В этом году ОПФР по КБР расширил ряд электронных сервисов для граждан. (ЗАПИСЬ: Михаил Битоков)— Дзюдоисты Кабардино-Балкарии сегодня завоевали еще две медали на первенстве СКФО в Грозном.