Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.07 18:27

— Сегодня Глава республики Юрий Коков провел совещание по реализации проекта Центра высшего водительского мастерства «Кавказ авто-сити».(Глава КБР-Ю.Коков.)— В КБГУ им. Бербекова состоится ХI Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа.— Глава КБР Юрий Коков поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ.— Сегодня волонтеры Молодежного центра КБР провели акцию «Час без интернета». (ЗАПИСЬ: К.Кумыкова, начальник отдела по связям с общественностью ММЦ).