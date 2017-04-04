Радио КБР 18.10 kab — 2017.04.04 18:37
-«Тек1уэныгъэм папщ1э» балли100» Урысейпсо 1уэхугъуэр КъБ-м щызэхэтщ.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1ущ1ащ лэжьыгъэ 1уэхук1э республикэм щы1э Рособрнадзорым и унафэщ1 Кравцов Сергей
-КъБ-м класс нэхъыжьхэм щеджэхэм, студентхэм я дзэ зэхуэс республикэм зэрыщрагъэк1уэк1ыным теухуа унафэм 1э щ1идзащ КъБ-м и премьер-министр Мусуков Алий.
— Кавказ Ищхъэрэм электрокъару хуэзугуэш компанием и къудамэу КъБ-м щы1эм и унафэщ1 къалэнхэр игъэзэщ1эну ягъэуващ Темыркъан Аслъэн.
— Маф1эсым пэщ1эт къэрал къулыкъущ1ап1эу КъБ-м щы1эм а 1энат1эм теухуауэ сабий сурэт щ1ынымк1э иригъэк1уэк1а зэпеуэм кърик1уахэр нобэ зэхалъхьэжащ. (Бекъул Артур – маф1эсым пэщ1эт къэрал къулыкъущ1ап1эу КъБ-м щы1эм и пресс-1уэхущ1ап1эм и унафэщ1).