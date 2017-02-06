Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.06 18:26
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1ущ1ащ УФ-м и къэрал Думэм хэт ЛДПР политпартым и л1ык1уэхэм.
— Урысейм зыхъумэжыныгъэмк1э министерствэм и вертолетхэм 1уащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.
— Мы гъэр зэрыщ1идзэрэ КъБ-м маф1эсу 44-рэ къыщыхъуащ.
— Щ1алэгъуалэр мыхъумыщ1агъэхэм димышэхыным теухуауэ Налшык дэт курыт еджап1эхэм зэ1ущ1эхэр щызэхэтщ.
— Тэрч районым узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эм 2016 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэжащ.
— КъБ-м щыщ спортсмен Туменов Муса дзюдомк1э Европэм и турнир зэ1ухам жэз медалыр къыщихьащ.