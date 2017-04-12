Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.12 18:33

— Сегодня состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещанияпо обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР. (ЗАПИСЬ: А.Кудаев, Председатель Госкомтранса КБР ).— В селении Второй Лескен введен карантин по бешенству.— Сегодня пройдет юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Аскерби Шортанова. (А.Гутов, доктор филологических наук).— Команда из КБР выиграла региональный этап всероссийских соревнований по футболу.