Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.14 18:10

— Михаил Мамиашвили поблагодарил руководство Кабардино-Балкарии за значительный вклад в развитие спортивной борьбы, подготовку спортсменов высокого уровня— В МЧС по КБР подвели итоги работы за первое полугодие этого года. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).— В Доме престарелых Нальчика сегодня состоялся благовтоительный концерт. (Заслуженная артистка КБР и КЧР- Д Харадурова.)— Завтра пройдет субботник по очистке береговой и прибрежной зоны .— Сегодня стартовал чемпионат первенства СКФО по шахматам среди ветеранов. (Почетный президент Федерации шахмат и шашек КБР- М.Кармов.)