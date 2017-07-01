Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.07 18:10

— Сегодня состоялось совместном заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР. (Начальник УФСИН КБР –М.Маржохов.)— В парке Нальчика идет масштабная реконструкция городка аттракционов.— Экстренные службы и автоинспекторы Кабардино-Балкарии провели открытые занятия по повышению навыков оказания первой помощи жертвам ДТП(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по КБР- А.Моторова.)— Анонс предстоящих мероприятий.