Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.05 18:00
— Премьер-министр КБР Алий Мусуков принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.
— Делегация из КБР пребывает с рабочим визитом в Республике Татарстан.
— Сегодня завершается приём заявок на участие в молодёжном форуме «Машук-2017». (ЗАПИСЬ: Е. СУРКОВА, сотрудник Минобрнауки КБР).
— В ГУ МЧС России по КБР работает телефон доверия. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.05 18:20

— Егъэджак1уэхэм я къалэнхэр я гугъуагъ елъытауэ зыщхьэщыхауэ щытыным хуэгъэза федеральнэ системэр япэу къыщыхалъхьэну субъектхэм яхэтщ КъБ-рри

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.07.05 18:10

— Билим бериу мин-ну регион аралы конференциясы Сочиде ётгенди

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