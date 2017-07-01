Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.05 18:00

— Премьер-министр КБР Алий Мусуков принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации реформы контрольной и надзорной деятельности— Делегация из КБР пребывает с рабочим визитом в Республике Татарстан.— Сегодня завершается приём заявок на участие в молодёжном форуме «Машук-2017». (ЗАПИСЬ: Е. СУРКОВА, сотрудник Минобрнауки КБР).— В ГУ МЧС России по КБР работает телефон доверия. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).