Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.04 18:10

— Боксер из Кабардино-Балкарии стал серебряным призером чемпионата России среди студентов в Крыму— Шесть долгожителей Черекского района по случаю 90-летия получили поздравительные телеграммы.— Сегодня проходит профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний скутерист» (Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по КБР- А.Моторова.)— В Национальном музее открылась фотовыставка «Счастливая Мама особенного ребенка» (Соорганизатор проекта –В. Жулин.)— В республике началась борьба с амброзией.