Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.26 18:26

— Сегодня Международный день борьбы с наркоманией.(ЗАПИСЬ: А.Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности РПЦ).— В КБР ведется непрерывный мониторинг паводкоопасной обстановки. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).— В Нальчике пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и празднованию Дня молодежи России. (ЗАПИСЬ: Л.Мамхегова, ведущий специалист управления по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о.Нальчик).