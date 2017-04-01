Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.10 18:25
— КБР получит коло 142 миллионов рублей получит на ремонт автодорог
— В КБГУ запустили проект «практические занятия по здоровому образу жизни». (ЗАПИСЬ: И.Долова. сотрудник пресс-службы КБГУ).
— «Росалкогольрегулирование» разработало бесплатное мобильное приложение для выявления контрафактной продукции
— Активисты ОНФ ликвидировали свалку на территории озера Шадхурей (А. Пшигошева)
— Четыре спортсмена из КБР стали победителями чемпионата Крыма по вольной борьбе