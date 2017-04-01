Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.10 18:25

— КБР получит коло 142 миллионов рублей получит на ремонт автодорог— В КБГУ запустили проект «практические занятия по здоровому образу жизни». (ЗАПИСЬ: И.Долова. сотрудник пресс-службы КБГУ).— «Росалкогольрегулирование» разработало бесплатное мобильное приложение для выявления контрафактной продукции— Активисты ОНФ ликвидировали свалку на территории озера Шадхурей (А. Пшигошева)— Четыре спортсмена из КБР стали победителями чемпионата Крыма по вольной борьбе