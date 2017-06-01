Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.16 18:25

— Премьер-министр КБР Алий Мусуков сегодня встретился с заслуженными деятелями культуры и искусств Татарстана, Калмыкии и Алтая.— В Парламенте КБР обсудили состояние и перспективы развития физкультуры и спорта в сельских поселениях (А. АНАЕВ)— Спасатели КБР проведут пожарно-тактические учения на территории Аушигерской ГЭС.— ТЮЗ покажет благотворительный спектакль «Оскар и Розовая дама» (А. НАЛОЕВ)— Борец из КБР Сосруко Кодзоков в эти минуты соревнуется на Чемпионате России по греко-римской борьбе 2017.