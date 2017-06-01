Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.14 18:29
— Завтра состоится пятнадцатая «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве КБР по профилактике правонарушений в республики.
— Сегодня во всем мире отмечается День донора крови. (ЗАПИСЬ: Т.Байсиев, руководитель Северо-Кавказского ресурсного центра по развитию донорства).
— В Нальчике стартовал арт-марафон «Лето на Кабардинской». (ЗАПИСЬ: М. Товкуева, начальник Управления культуры Местной администрации г.о. Нальчик).