Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.13 18:33

— Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание в порядке контроля за ходом исполнения ранее данных поручений.— Сегодня выпускники школ КБР сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.— Парапланерист из Сургута сегодня пострадал в горах Кабардино-Балкарии (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)— В селении Лечинкай состоится церемония вручения кавказской музыкальной премии «Золотой микрофон».( Организатор конкурса, вице-президент Мирового и Российского Артийского комитета- А.Бетуганов.)