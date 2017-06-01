Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.13 18:33
— Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание в порядке контроля за ходом исполнения ранее данных поручений.
— Сегодня выпускники школ КБР сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.
— Парапланерист из Сургута сегодня пострадал в горах Кабардино-Балкарии (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)
— В селении Лечинкай состоится церемония вручения кавказской музыкальной премии «Золотой микрофон».( Организатор конкурса, вице-президент Мирового и Российского Артийского комитета- А.Бетуганов.)

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.13 18:35

— Лэжьыгъэхэр здынэсар къыщапщытэ зэ1ущ1э.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.06.13 18:34

— Бюгюн Юрий Коков кенгеш бардыргъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.13 18:33

— Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание в порядке контроля за ходом исполнения ранее данных поручений.

Подробнее