Радио КБР 18.00 rus — 2019.01.25

— Врио Главы КБРКазбек Коков поздравил студентов.— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР -А.Гулиева— Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» провели мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине выполнения боевой задачи и вывода советских войск из Афганистана.— Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».( Инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД — И. Алчагирова.)— В Нальчике пройдет турнир по голболу.