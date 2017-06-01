Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.06 18:25

— Сегодня Парламент КБР подпишет соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом Республики Татарстан.(ЗАПИСЬ: Е.Кансаева, Председатель Комитета по регламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента).— В Нальчике состоялось заседание антитеррористической комиссии (ЗАПИСЬ: Н. Мамхегов, зам министра внутренних дел КБР).— В КБГУ прошла международная сессия — конференция ядерной физики отделения физических наук РАН. (ЗАПИСЬ: В.Гаврин, Член-корреспондент РАН).— Этой осенью начнется реконструкция аэропорта Нальчика.