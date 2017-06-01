Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.02 18:38

— Глава КБР Юрий Коков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.— В Нальчике прошла торжественная презентация «Народных рассказов» Марко Вовчок.— О правилах безопасности на железнодорожных переездах рассказали водителям КБР. (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)— В Нальчике открылась мемориальная доска Бесланееву Владимиру Данияловичую— Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» пройдет в Нальчике.— Питьевая вода в КБР соответствует гигиеническим нормативам (Л. КАКВАЕВА).