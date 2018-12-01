Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.17

— На всей территории Кабардино-Балкарии в опытном режиме будет осуществлен запуск «Системы-112»(Начальник ГУМЧС России по КБР, полковник внутренней службы -М.Надёжин.)— Экстренное предупреждение! В горах КБР лавиноопасно.( Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР -А.Гулиева.)— Активисты подвели итоги работы в рамках экологических проектов. ( Руководитель пресс-служба регионального отделения ОНФ- А.Пшигошева.)— Восемь самбистов КБР отобрались на Чемпионат России.