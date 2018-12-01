Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.17
— На всей территории Кабардино-Балкарии в опытном режиме будет осуществлен запуск «Системы-112» (Начальник ГУМЧС России по КБР, полковник внутренней службы -М.Надёжин.)
— Экстренное предупреждение! В горах КБР лавиноопасно.( Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР -А.Гулиева.)
— Активисты подвели итоги работы в рамках экологических проектов. ( Руководитель пресс-служба регионального отделения ОНФ- А.Пшигошева.)
— Восемь самбистов КБР отобрались на Чемпионат России.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.17

— Дин лэжьак1уэхэм республикэ унафэщ1ыр хуэзащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.12.17

— КъМ-гъа санитар транспорт келгенди. — Нальчикни 8-чи школу, окъуучуланы битеуроссей

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.17

— На всей территории Кабардино-Балкарии в опытном режиме будет осуществлен запуск «Системы-112»

Подробнее