Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.14

— МЧС России по КБР подвело итоги деятельности за этот год.(ЗАПИСЬ: М.Надежин, начальник ГУ МЧС России по КБР).— Об экологическом состоянии рек КБР говорили сегодня в Нальчике. (ЗАПИСЬ: М.Циканов, руководитель департамента охраны окружающей среды и рационального природопользования Минприроды КБР).— Активная молодежь КБР встретилась с депутатами республики. (ЗАПИСЬ: С.Азикова, председатель Комитета по образования, науке и молодежной политике при Парламенте КБР).— Добровольческие организации КБР презентовали сегодня свою работу. (ЗАПИСЬ: А.Сижажев, руководитель молодежной общественной организации «Помоги ближнему»).