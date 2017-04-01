Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.07 18:20
— Сегодня прошел вечер памяти Бэллы Гурфовой. (ЗАПИСЬ: М.Османова. директор музыкальной школы №2)
— 8 апреля в КБР напишут «Тотальный диктант». (ЗАПИСЬ: Ирина Михайлова, сотрудник Кабардино-Балкарского республиканского центра непрерывного профессионального развития).
— 8 апреля в Нальчике состоится Всероссийская акция «Питер, мы с вами!»
— Сегодня состоится вечер, посвященный 100-летию народного артиста Российской Федерации Али Тухужева и народной артистки России Куны Дышековой.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.07 18:24

-1уащхьэмахуэ мэз хозяйствэм къыщыхъуа маф1эсыр гъэуф1ынк1ын яухащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.07 18:22

— МЧС-ны жыйылуу Минги тауну тийресинде болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.07 18:20

— Сегодня прошел вечер памяти Бэллы Гурфовой.

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