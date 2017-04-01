Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.07 18:20

— Сегодня прошел вечер памяти Бэллы Гурфовой.(ЗАПИСЬ: М.Османова. директор музыкальной школы №2)— 8 апреля в КБР напишут «Тотальный диктант». (ЗАПИСЬ: Ирина Михайлова, сотрудник Кабардино-Балкарского республиканского центра непрерывного профессионального развития).— 8 апреля в Нальчике состоится Всероссийская акция «Питер, мы с вами!»— Сегодня состоится вечер, посвященный 100-летию народного артиста Российской Федерации Али Тухужева и народной артистки России Куны Дышековой.