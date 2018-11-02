Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.19

— С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков.)-В республиканском военном комиссариате идет призывная кампания «осень-зима 2018». (Начальник отдела призыва военного комиссариата КБР –Т. Макоев.)— Делегация Черекского района приняла участие в VII фольклорно- этнографическом фестивале «Праздник айрана на Медовых водопадах»(Начальник управления администрации –Черекского района — Х.Байсиев.)