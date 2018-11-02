Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.19
— С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков.)
-В республиканском военном комиссариате идет призывная кампания «осень-зима 2018». (Начальник отдела призыва военного комиссариата КБР –Т. Макоев.)
— Делегация Черекского района приняла участие в VII фольклорно- этнографическом фестивале «Праздник айрана на Медовых водопадах»
(Начальник управления администрации –Черекского района — Х.Байсиев.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.19

-«2019-20, 21 гъэхэм КъБ-м и республикэ бюджетым», апхуэдэуи «медицинэ страхованэмк1э фондым и бюджетым» теухуа едэ1уэныгъэхэр республикэм и хабзэубзыху органым пщэдей …

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.19 18:49

— Республикагъа грипге къажау вакцина келгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.19

— С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста

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