Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.06 18:25
— Кабардино –Балкария в пятерке среди городов с качественными дорогами и парковками.
— В кадастровой палате КБР прием документов осуществляется по экстерриториальному принципу (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)
— Курорты Северного Кавказа в праздники ноября ощутили наплыв туристов.
— Кабардинский театр объявляет месяц веселых комедий. (ЗАПИСЬ: Р.Фиров, художественный руководитель театра).
— Спортсмены из КБР успешно выступили в Крыму.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.11.07 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь зи нэм имылъагъухэм я гугъуехьхэм ц1ыхухэм гу лъегъэтэным хуэгъэза 1уэхугъуэхэр ди къэралым,

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Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.06 18:29

— Шэджэм къалэ мэкъумэшыщ1эхэм я семинар щек1уэк1ащ.

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