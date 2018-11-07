Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.06 18:25

— Кабардино –Балкария в пятерке среди городов с качественными дорогами и парковками.— В кадастровой палате КБР прием документов осуществляется по экстерриториальному принципу (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О. Ворокова.)— Курорты Северного Кавказа в праздники ноября ощутили наплыв туристов.— Кабардинский театр объявляет месяц веселых комедий. (ЗАПИСЬ: Р.Фиров, художественный руководитель театра).— Спортсмены из КБР успешно выступили в Крыму.