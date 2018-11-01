Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.02 18:25
— Мурат Арипшев возглавит Детскую академию творчества «Солнечный город».
— «Большой этнографический диктант» написали сегодня в КБР.
— Более полутора тысяч заявок собрала « Новая высота» за первые сутки.
— Сегодня в КБР выявляют нетрезвых водителей. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).
— Семь студентов представят КБР на Российской национальной премии «Студент года – 2018».
— В Нальчике пройдет «Ночь искусств».