Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.02 18:25

— Мурат Арипшев возглавит Детскую академию творчества «Солнечный город».— «Большой этнографический диктант» написали сегодня в КБР.— Более полутора тысяч заявок собрала « Новая высота» за первые сутки.— Сегодня в КБР выявляют нетрезвых водителей. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Семь студентов представят КБР на Российской национальной премии «Студент года – 2018».— В Нальчике пройдет «Ночь искусств».