Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.02 18:25
— Мурат Арипшев возглавит Детскую академию творчества «Солнечный город».
— «Большой этнографический диктант» написали сегодня в КБР.
— Более полутора тысяч заявок собрала « Новая высота» за первые сутки.
— Сегодня в КБР выявляют нетрезвых водителей. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).
— Семь студентов представят КБР на Российской национальной премии «Студент года – 2018».
— В Нальчике пройдет «Ночь искусств».

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.02 18:28

— КъБ-м и 1этащхьэм и администрацэм и унафэщ1ым и япэ къуэдзэ Алэкъей Арсен нэгъуэщ1 лэжьыгъэ 1энат1э зэрык1уэм къыхэк1ыу и къулыкъур …

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.02 18:26

— Мурат Арипшев «Кюнлю шахарны» директоруна айырылгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.02 18:25

— Мурат Арипшев возглавит Детскую академию творчества «Солнечный город».

Подробнее