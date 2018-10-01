Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.16 18:28

— Президент России подписал указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».— В Нальчике сегодня говорили о «Ключевых аспектах антидопинговой деятельности».— В Региональном отделении ДОСААФ России по КБР прошла республиканская спартакиада. (ЗАПИСЬ: Х.Мацухов, заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ России по КБР).— Сегодня возобновились рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург. (ЗАПИСЬ: И.Шомахов, пресс-секретарь международного аэропорта Нальчик).