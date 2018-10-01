Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.10 18:25

— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях.(ЗАПИСЬ: Р.Акопян, директор Управления дорожного хозяйства).— Делегация КБР принимает участие в политологическом форуме. (ЗАПИСЬ: И.Рабкову, заместитель Полномочного представителя Президента в СКФО).— Предприятия КБР представляют республику на агропромышленной выставке.— В Москве вышла полнометражная анимационная лента по эскизам народного художника КБР Михаила Шемякина.