Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.10 18:25
— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях. (ЗАПИСЬ: Р.Акопян, директор Управления дорожного хозяйства).
— Делегация КБР принимает участие в политологическом форуме. (ЗАПИСЬ: И.Рабкову, заместитель Полномочного представителя Президента в СКФО).
— Предприятия КБР представляют республику на агропромышленной выставке.
— В Москве вышла полнометражная анимационная лента по эскизам народного художника КБР Михаила Шемякина.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.10 18:28

— Нобэ щегъэжьауэ Мэзкуу щок1уэк1 «Дыщэ бжьыхьэ 2018» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.10 18:26

-Минги тауну тийресинде экология жыяу жолчукъ ишлерикди.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.10 18:25

— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.10 15:28

— Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и Ассоциацэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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