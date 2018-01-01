Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.03 18:20
— Врио Главы КБР провел сегодня расширенное совещание с правительством республики.
— В Доме Правительства КБР сегодня рассмотрели вопросы по реализации изменений в пенсионном законодательстве.
— Госавтоинспекция проверяет безопасность перевозок несовершеннолетних пассажиров. (ЗАПИСЬ: И.Алчанирова, старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР).
— Делегация КБР представит республику на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.