Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.03 18:20

— Врио Главы КБР провел сегодня расширенное совещание с правительством республики.— В Доме Правительства КБР сегодня рассмотрели вопросы по реализации изменений в пенсионном законодательстве.— Госавтоинспекция проверяет безопасность перевозок несовершеннолетних пассажиров. (ЗАПИСЬ: И.Алчанирова, старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР).— Делегация КБР представит республику на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.