Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.25 18:32
— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.
— Анна Дьяченко возглавила аппарат Общественной палаты КБР.
— Школьник из КБР стал обладателем серебряной медали 5-ой международной выставки юных изобретателей.
— Музыкальный театр отметит сегодня 50-летие. (ЗАПИСЬ: Р.Барагунов, директор музыкального театра).
— Историко-краеведческий музей Майского района покажет «археологическое наследие Кабардино-Балкарии». (ЗАПИСЬ: Е.Федорова, заведующая музеем).