Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.25 18:32
— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.
— Анна Дьяченко возглавила аппарат Общественной палаты КБР.
— Школьник из КБР стал обладателем серебряной медали 5-ой международной выставки юных изобретателей.
— Музыкальный театр отметит сегодня 50-летие. (ЗАПИСЬ: Р.Барагунов, директор музыкального театра).
— Историко-краеведческий музей Майского района покажет «археологическое наследие Кабардино-Балкарии». (ЗАПИСЬ: Е.Федорова, заведующая музеем).

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.25 18:37

— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министр Чеботарев Сергей хамэ къэралхэм я дипломат л1ык1уэхэу Урысейм щы1эхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.25 18:34

— Россейни жигитлери окъуучула бла тюбешедиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.25 18:32

— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

Подробнее