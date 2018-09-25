Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.25 18:32

— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.— Анна Дьяченко возглавила аппарат Общественной палаты КБР.— Школьник из КБР стал обладателем серебряной медали 5-ой международной выставки юных изобретателей.— Музыкальный театр отметит сегодня 50-летие. (ЗАПИСЬ: Р.Барагунов, директор музыкального театра).— Историко-краеведческий музей Майского района покажет «археологическое наследие Кабардино-Балкарии». (ЗАПИСЬ: Е.Федорова, заведующая музеем).