Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.14 18:25

— В ГД предложили провести экономический форум в Кабардино-Балкарии или Чечне.— В КБР отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана.— В Кабардино-Балкарии пройдет Парад российского студенчества. (Руководитель пресс-службы КБГУ- М.Сенич.)— Завтра в Чегемском р-не официально откроется чемпионат России по парапланеризму.( Президент федерации спорта сверхлегкой авиации КБР -М.Мушкаев.)— В Кабардино-Балкарии завершается Всероссийская акция «Вода России».