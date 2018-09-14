Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.14 18:25
— В ГД предложили провести экономический форум в Кабардино-Балкарии или Чечне.
— В КБР отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана.
— В Кабардино-Балкарии пройдет Парад российского студенчества. (Руководитель пресс-службы КБГУ- М.Сенич.)
— Завтра в Чегемском р-не официально откроется чемпионат России по парапланеризму.( Президент федерации спорта сверхлегкой авиации КБР -М.Мушкаев.)
— В Кабардино-Балкарии завершается Всероссийская акция «Вода России».