Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.12 18:23

— Сегодня состоялось плановое заседание Правительства КБР.(ЗАПИСЬ: Е.Лисун, и.о. министра финансов КБР).— Проект по развитию куначества в Кабардино-Балкарии поддержи Федеральное агентство по делам национальностей России. (ЗАПИСЬ: Дж.Гергоков, заместитель министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР).— Продолжается капремонт моста через реку Чегем. (ЗАПИСЬ: А.Божков, руководитель пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»).— В КБР пройдет чемпионат России по парапланеризму.