Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.12 18:23
— Сегодня состоялось плановое заседание Правительства КБР. (ЗАПИСЬ: Е.Лисун, и.о. министра финансов КБР).
— Проект по развитию куначества в Кабардино-Балкарии поддержи Федеральное агентство по делам национальностей России. (ЗАПИСЬ: Дж.Гергоков, заместитель министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР).
— Продолжается капремонт моста через реку Чегем. (ЗАПИСЬ: А.Божков, руководитель пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»).
— В КБР пройдет чемпионат России по парапланеризму.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.12 18:26

— КъБ-м и егъэджэныгъэ, узыншагъэр хъумэнымк1э и 1энат1эхэм мы гъэм автотранспортыщ1эу 30 къа1эрыхьэнущ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.12 18:25

— Республикалы бюджетге тюрлениуле кийирилгендиле

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.12 18:23

— Сегодня состоялось плановое заседание Правительства КБР.

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