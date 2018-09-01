Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.11 18:26
-В рейтинге развития системы ГЛОНАСС КБР заняла 73 место.
-В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР состоялась очередная встреча по разработке технико-экономического обоснования возобновления добычи и переработки на Тырныаузском месторождении.
— В Нальчике подвели итоги работы археологической экспедиции Эрмитажа(Пресс-секретарь КБГУ -Н.Солгалова.)
— Проводится газификация нового микрорайона в западной части селения Куба Баксанского района.
— Сегодня стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый». (ЗАПИСЬ: О.Ткаченко, руководитель пресс-службы МВД по КБР).

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.11 18:37

— Къэрал эрмитажым и лэжьак1уэхэм я Кавказ Ищхъэрэ археологие экспедицэм кърик1уахэр щызэхалъхьэж 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.11 18:36

— Нальчикде 1-минг 240-окъуучугъа школ ишленеди

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.09.11 18:26

-В рейтинге развития системы ГЛОНАСС КБР заняла 73 место.

Подробнее