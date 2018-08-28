Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.28 18:27
— Президент РФ Владимир Путин заявил, что в среду может рассказать о своем отношении к пенсионной реформе.
— В селении Белая Речка строится дошкольное общеобразовательное учреждение.
— В Баксанском районе проведена межведомственная тренировка по ликвидации последствий автоаварии (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)
— КБР попала в ТОП-10 по коррумпированности населения.
— Образовательные организации КБР готовятся к новому учебному году. (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, министр просвещения, науки и по делам молодежи).
— С28 по 30 августа по улице Малый переулок будет прекращена подача горячей воды .