Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.28 18:27

— Президент РФ Владимир Путин заявил, что в среду может рассказать о своем отношении к пенсионной реформе.— В селении Белая Речка строится дошкольное общеобразовательное учреждение.— В Баксанском районе проведена межведомственная тренировка по ликвидации последствий автоаварии (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)— КБР попала в ТОП-10 по коррумпированности населения.— Образовательные организации КБР готовятся к новому учебному году. (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, министр просвещения, науки и по делам молодежи).— С28 по 30 августа по улице Малый переулок будет прекращена подача горячей воды .