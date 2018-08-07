Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.06 18:32
— Больше тысячи жителей Карагача остались без газа (Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В.Иванова)
— Владимир Путин подписал закон, предусматривающий требования к больным туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить обследования.
— В Музее ИЗО имени А. Л. Ткаченко открылась выставка «Реализм без берегов». (Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея ИЗО им.Ткаченко. -Н.Леонтьева.)
— В Петербурге открылась выставка народного художника КБР Михаила Шемякина.
— Иностранные журналисты посетят Кабардино-Балкарию в рамках пресс-тура по СКФО.
— Азамат Закуев и Ахмед Шокумов выиграли юношеское первенство Европы