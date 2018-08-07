Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.06 18:32

— Больше тысячи жителей Карагача остались без газа(Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В.Иванова)— Владимир Путин подписал закон, предусматривающий требования к больным туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить обследования.— В Музее ИЗО имени А. Л. Ткаченко открылась выставка «Реализм без берегов». (Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея ИЗО им.Ткаченко. -Н.Леонтьева.)— В Петербурге открылась выставка народного художника КБР Михаила Шемякина.— Иностранные журналисты посетят Кабардино-Балкарию в рамках пресс-тура по СКФО.— Азамат Закуев и Ахмед Шокумов выиграли юношеское первенство Европы