Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.22 18:30

— В КБР гидрометаллургическое войдет в строй новое гидрометаллургическое производство.— Сегодня в Нальчике в 15 детям-сиротам вручат ключи от новых квартир (Н. ЕМУЗОВА).— Сегодня в Музее ИЗО состоялось открытие выставки под названием «Пленэр».— 275-летний юбилей родного края отметили жители селения Куба.(Пресс-секретарь Администрации Баксанского муниципального района –Л.Ульбашева.)— Три медали завоевали «вольники» Кабардино-Балкарии в завершающий день Всероссийского турнира памяти Деги Багаева.