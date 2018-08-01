Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.01 18:25

— Сегодня подвели итоги республиканского конкурса на лучшее чтение стихов Инны Кашежевой.(Организато-А.Дзагаштов.)— Экстренные службы в Тырныаузе приведены в повышенную готовность.(Пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района- А.Тарим)— Министерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской республики.— Делегация КБР отправилась на 3 смену «Тавриды».