Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.20 18:35

-В Кабардино-Балкарии планируется открытие филиала военно-патриотического парка Вооруженных Сил РФ.Ю.А.Коков встретился с командующим 58-ой общевойсковой армией, генерал-майором Е.В.Никифоровым— В ГУ МЧС России по КБР подвели итоги деятельности ведомство за певрое полугодие 2018 г.(Начальник ГУ МЧМ РФ по КБР- М.Надёжин.)— КБР сегодня представит свои проекты на форуме «Архыз XXI».(Член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям -В.Зорин)-22 июля состоится церемония возложения цветов к памятнику народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму Кешокову.(А.Кешоков.)