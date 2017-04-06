Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.06 18:24

— Народный артист РФ Борис Темирканов, отмечающий сегодня 80-летие, награжден Орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».— Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по проверке готовности регионов ЮФО и СКФО к паводкам. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов)— В КБР завершился первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».— Спортсменка из КБР Татьяна Жилова заняла 1 место на Чемпионате России по сурдтхэквондо. (ЗАПИСЬ: Азретали Шокаров.)