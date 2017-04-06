Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.06 18:24
— Народный артист РФ Борис Темирканов, отмечающий сегодня 80-летие, награжден Орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».
— Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по проверке готовности регионов ЮФО и СКФО к паводкам. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов)
— В КБР завершился первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
— Спортсменка из КБР Татьяна Жилова заняла 1 место на Чемпионате России по сурдтхэквондо. (ЗАПИСЬ: Азретали Шокаров.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.06 18:26

— К1уэк1уэ Юрий Темыркъан Борис илъэс 80 зэрырикъумк1э ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.06 18:25

— Юрий Коков Борис Темиркановну 80-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.

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