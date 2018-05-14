Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.14 18:28
-Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры в сельских поселениях республики(Глава КБР –Ю.Коков.)
— КБР принимает участие в Российской выставке племенных овец и коз .
— В КБР проверят безопасность пассажиров во время перевозок. (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)
— Сегодня покажут спектакль «Плачет ива за горой».
— В КБГУ состоится мастер-класс на тему «Слово как способ достижения цели».

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.14 18:30

— Правительствэм аукцион ирегъэк1уэк1.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.14 18:29

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.14 18:28

-Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего строительства,

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.14 16:29

— Къуажэм дэт щэнхабзэмк1э унэхэр къагъэщ1эщ1эжынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.05.14 16:27

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

Подробнее