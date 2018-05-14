Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.14 18:28

-Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего строительства,реконструкции и капитального ремонта объектов культуры в сельских поселениях республики(Глава КБР –Ю.Коков.)— КБР принимает участие в Российской выставке племенных овец и коз .— В КБР проверят безопасность пассажиров во время перевозок. (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)— Сегодня покажут спектакль «Плачет ива за горой».— В КБГУ состоится мастер-класс на тему «Слово как способ достижения цели».