Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.11 18:21
— Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда Николая Евтушенко.
— Кабардино-Балкария завершила лесовосстановительные работы в оптимальные сроки.
— Кабардино-Балкария расширяет географию поставок инновационных строительных материалов.
— Символ 19-й школы города Нальчика, боевой самолет-истребитель «ЯК-18У» времен Великой Отечественной войны возвращён после реставрации .( Руководитель аппарата правительства КБР -А.Гудов.)
-В Тырныаузе проходит Чемпионат ЦС ФСО профсоюзов «Россия» среды мужчин.