Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.08 18:22
— Программа праздничных мероприятий, посвященных73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР).
— В администрации Эльбрусского района говорили о безопасности.
— В честь празднования Дня Победы на республиканском ипподроме пройдёт скаковой день. (ЗАПИСЬ: А.Аафунов, руководитель регионального управления ОАО «Росипподромы» в КБР).

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.08 18:25

— Белавенцев О. Тек1уэныгъэм и махуэшхуэмк1э КИФО-м щыпсэухэм ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.08 18:24

— Тамбла «Ёлюмсюз полкка» КъМ-р да къошуллукъду.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.08 18:22

— Программа праздничных мероприятий, посвященных73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.08 16:29

-УФ-м и Президент Путин Владимир «2024 гъэ пщ1ондэ УФ-м и зыужьыныгъэм теухуауэ ягъэзэщ1эн хуей стратегие къалэнхэм» теухуа унафэм 1э щ1идзащ.

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.05.08 16:28

— Тамбла «Ёлюмсюз полкка» КъМ-р да къошуллукъду.

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