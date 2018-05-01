Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.08 18:22

— Программа праздничных мероприятий, посвященных73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.— Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР).— В администрации Эльбрусского района говорили о безопасности.— В честь празднования Дня Победы на республиканском ипподроме пройдёт скаковой день. (ЗАПИСЬ: А.Аафунов, руководитель регионального управления ОАО «Росипподромы» в КБР).